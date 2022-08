30 agosto 2022

Istat, nel secondo trimestre del 2022 è cresciuto il fatturato dei servizi di trasporto e logistica

Incrementi congiunturale del +6,0% e tendenziale del +27,7%

L'istituto italiano di statistica ha reso noto che nel secondo trimestre di quest'anno è proseguito, per il sesto trimestre consecutivo, la crescita dell'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi, con un livello complessivo dell'indice che è risultato ben superiore a quello pre-pandemico del quarto trimestre 2019, tuttavia con forti differenziazioni settoriali. L'Istat ha specificato che in questo arco temporale il maggiori incremento è stato registrato nel settore del magazzinaggio e delle attività di supporto ai trasporti (+36,1%).

Nel secondo trimestre 2022 l'incremento congiunturale sul trimestre precedente del fatturato dei servizi di trasporto, magazzinaggio, postali e di corriere è stato del +6,0%, con il rialzo più accentuato pari al +32,0% segnato dal trasporto aereo seguito dal trasporto marittimo e per via d'acqua con +17,2%, dai servizi di magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti con +7,6%, dal trasporto terrestre e dal trasporto mediante condotte con +1,0%, mentre il fatturato dei servizi postali e delle attività di corriere ha registrato un calo congiunturale del -1,3%.

Nel secondo trimestre di quest'anno l'aumento tendenziale, anno su anno, del fatturato dei servizi di trasporto, magazzinaggio, postali e di corriere è stato del +27,7%, con un +120,6% del trasporto aereo, un +71,3% del trasporto marittimo, un +29,3% dai servizi di magazzinaggio e di supporto ai trasporti, un +17,6% del trasporto via strada e via condotte e un +4,9% del fatturato dei servizi postali e di corriere.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.