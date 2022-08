30 agosto 2022

Domato l'incendio, il traghetto Stena Scandica è arrivato oggi a Nynäshamn

Per motivi precauzionali la compagnia aveva avviato l'evacuazione dei passeggeri

Alle 11.10 di stamane il traghetto Stena Scandica, sul quale ieri alle 12.30 era divampato un incendio, è arrivato a Nynäshamn, in Svezia, scortato da un rimorchiatore e da altri due mezzi navali di soccorso. Stena Line ha confermato che le fiamme si sono propagate da un container reefer su un camion e che l'incendio è stato domato dall'equipaggio utilizzando il sistema di spegnimento di bordo. La compagnia di navigazione ha precisato che se l'incidente non ha compromesso l'integrità e la stabilità della nave, tuttavia il traghetto ha perso potenza e lentamente ha iniziato a spostarsi dalla rotta programmata. Poco prima delle ore 21 la nave ha ripreso potenza ed è stata diretta a Nynäshamn.

Per motivi precauzionali la compagnia aveva avviato l'evacuazione dei 241 passeggeri presenti a bordo della nave, di cui 32 erano stati evacuati in elicottero, altri 26 erano stati portati sulla nave Visby della Destination Gotland che era in attesa nei pressi della Stena Scandica e sei passeggeri erano stati portati direttamente nella città di Visby a causa delle condizioni meteorologiche.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail