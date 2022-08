31 agosto 2022

Maersk completa l'acquisizione della LF Logistics di Hong Kong

Con la transazione, il portafoglio di magazzini del gruppo danese sale a 549 strutture

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha comunicato oggi il completamento dell'acquisizione della società logistica LF Logistics di Hong Kong, confermando che il valore della transazione è stato di 3,6 miliardi di dollari ( del 22 dicembre 2021). L'azienda scandinava ha specificato che è stata concordata una clausola di earn-out per un valore complessivo sino a 160 milioni di dollari sulla base delle performance finanziarie future della LF Logistics. La società logistica di Hong Kong è stata ceduta dalla Li & Fung, società con sede legale nelle Bermuda e sede operativa ad Hong Kong che gestisce catene di approvvigionamento.

Con i 223 magazzini della LF Logistics, il portafoglio totale di strutture logistiche del gruppo danese salirà a 549 magazzini in tutto il mondo per una superficie complessiva di 9,5 milioni di metri quadrati.

Nell'ambito della transazione con LF Logistics, il gruppo Maersk ha siglato un accordo di partnership strategica con la Li & Fung per lo sviluppo di catene di approvvigionamento globali end-to-end, con Li & Fung che si concentrerà sulla supply chain a monte e Maersk su quella a valle.



