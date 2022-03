1 marzo 2022

A febbraio i transiti di navi nel canale di Suez sono aumentati del +11,8%

I ricavi generati dai diritti di transito sono cresciuti del +15,1%. Oggi entra in vigore il nuovo rialzo delle tariffe

Lo scorso mese il canale di Suez è stato attraversato complessivamente da 1.713 navi, numero che costituisce un incremento del +11,8% sul febbraio 2021 e rappresenta il nuovo record di transiti nella via d'acqua egiziana durante il mese di febbraio avendo superato di 37 unità navali il precedente record segnato a febbraio 2008.

Il tonnellaggio netto delle navi transitate a febbraio 2022 nel canale è risultato pari a 100,1 milioni di tonnellate SCNT, volume che rappresenta una crescita del +2,5% sul febbraio dello scorso anno ed il nuovo record per il mese di febbraio essendo superiore di circa 98mila tonnellate rispetto al precedente picco stabilito a febbraio 2020.

A febbraio 2022 il canale di Suez ha segnato anche il nuovo record per questo mese dei ricavi generati dai diritti di transito delle navi che sono ammontati a 545,5 milioni di dollari, con un rialzo del +15,1% sul febbraio 2021. Il precedente picco per il mese di febbraio era stato conseguito nel 2019 con 483,9 milioni di dollari.

La Suez Canal Authority ha reso noto che a febbraio 2022 è stato registrato un significativo aumento dei ricavi prodotti dai diritti di transito delle navi, in particolare di quelli applicati alle rinfusiere (+29,0%), alle portacontainer (+11,8%) e alle car carrier (+22,2%). Ricordiamo che a fine 2021 l'authority aveva programmato un aumento dei diritti di transito applicabili nel 2022 ( del 4 novembre 2021), rincaro a cui è seguito un nuovo rialzo delle tariffe annunciato ieri dalla SCA e applicato già a partire da oggi ( del 28 febbraio 2022).

Nel primo bimestre del 2022 il canale egiziano è stato attraversato da 3.487 navi per un tonnellaggio netto complessivo di 206,1 milioni di SCNT, con incrementi rispettivamente del +11,6% e +2,1% sul corrispondente periodo dello scorso anno. I ricavi generati dai transiti si sono attestati a quasi 1,1 miliardi di dollari (+12,4%).









