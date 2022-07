12 luglio 2022

Senza esito le trattative per il takeover di MSC su Global Ports Holding

Oggi le due società hanno comunicato l'interruzione dei colloqui

A 24 ore dal termine fissato quale scadenza del periodo di trattative per la possibile acquisizione da parte del gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) della società terminalista turca Global Ports Holding (GPH), progetto di takeover reso noto a metà giugno ( del 16 giugno 2022), oggi la Global Ports Holding ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deciso di interrompere le negoziazioni in atto con la SAS Shipping Agencies Services, la società integralmente controllata dalla MSC che aveva in corso i negoziati con l'azienda turca, e nel contempo la SAS ha comunicato che non intende avanzare un'offerta per l'acquisto della GPH.

Global Ports Holding ha specificato che continuerà a portare avanti la propria strategia quale operatore portuale indipendente nel segmento delle concessioni per il settore delle crociere.



