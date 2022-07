20 luglio 2022

Nella prima metà del 2022 i terminal portuali di CMPort hanno movimentato 66,3 milioni di container (-0,3%)

Nel solo secondo trimestre è stata registrata una flessione del -3,9%

Nel primo semestre del 2022 i terminal portuali che fanno capo alla società China Merchants Port Holdings Co. (CMPort) di Hong Kong hanno movimentato un traffico dei container pari a 66,28 milioni di teu, con una diminuzione del -0,3% sulla prima metà dello scorso anno. I soli terminal del gruppo nei porti cinesi hanno movimentato 49,39 milioni di teu (-1,0%), mentre il traffico nei terminal esteri della CMPort è stato di 16,89 milioni di teu (+1,6%).

Nel solo secondo trimestre di quest'anno il volume di traffico containerizzato complessivo è stato pari a 33,16 milioni di teu, con un calo del -3,9% sullo stesso periodo del 2021, di cui 24,68 milioni di teu movimentati in Cina (-5,7%) e 8,48 milioni di teu nei terminal esteri (+1,7%).









