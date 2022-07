20 luglio 2022

Inaugurato l'ampliamento del polo logistico di Dissegna Logistics all'interno di Interporto Padova

L'obiettivo è di sviluppare i collegamenti intermodali da e per il centro-nord Europa dedicati ai semirimorchi

Oggi, all'interno di Interporto Padova, Dissegna Logistics ha inaugurato l'ampliamento del proprio polo logistico che ha raggiunto la superficie complessiva di 5mila metri quadri tra magazzini, uffici e parcheggi. Il potenziamento dell'hub padovano dell'azienda ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i collegamenti intermodali da e per il centro-nord Europa dedicati ai semirimorchi. La decisione di aumentare gli spazi disponibili ha tenuto conto anche del prossimo potenziamento dei servizi intermodali dedicati ai semirimorchi da parte di Interporto Padova che, il prossimo anno, inaugurerà un piazzale di carico-scarico dedicato e un binario nel terminal serviti da gru elettriche a portale.

Dissegna Logistics conta già ora uno staff di una decina di persone nei magazzini all'interno di Interporto Padova e prevede di crearvi una base stabile di circa 30 mezzi, e quindi di altrettanti autisti, per la terminalizzazione dei semirimorchi in arrivo e partenza. In occasione dell'inaugurazione odierna dell'ampliamento del polo logistico, l'amministratore delegato di Dissegna Logistics, Ilario Dissegna, ha specificato che «l'obiettivo per i prossimi anni è di consolidare la nostra presenza nei vari mercati europei nei quali operiamo anche con l'apertura di sedi operative sul posto».

Dissegna Logistics, fondata nel 1986 con quartiere generale a Rossano Veneto, conta oggi 300 collaboratori distribuiti nelle varie sedi e dispone di un parco mezzi di oltre 1.000 unità. Lo scorso anno ha effettuato 57.000 spedizioni in tutta Europa con una crescita del +17% rispetto all'anno precedente.



