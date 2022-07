26 luglio 2022

Global Ports Holding gestirà altri tre terminal crociere nelle Canarie

Saranno realizzati nei porti di Arrecife e Puerto del Rosario

Dopo aver ottenuto nei giorni scorsi il via libera alla realizzazione e gestione di un nuovo terminal crociere nel porto di Las Palmas, la cui costruzione inizierà nel corso di quest'estate ( del 11 luglio 2022), la Global Ports Canary Islands (GPCI), che è partecipata dalla turca Global Ports Holding (GPH) e dalla spagnola Sepcan, ha avuto dal consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di Las Palmas l'approvazione per ottenere in concessione altri tre nuovi terminal crociere negli scali di Arrecife e Puerto del Rosario.

La delibera prevede di assegnare a GPCI un'area di 759 metri quadi, incluse strutture edificate per 426 metri quadri, al Muelle de Los Mármoles nel porto di Arrecife, nell'isola di Lanzarote, nell'ambito di un progetto per la costruzione del terminal crociere che prevede 10 mesi di tempo per la realizzazione dei lavori e investimenti per oltre un milione di euro. Inoltre a GPCI è stata assegnata un'area di 1.882 metri quadri al Muelle de Cruceros de Naos nel porto di Arrecife, dove realizzare un secondo terminal, nell'ambito di un progetto della durata di 12 mesi e con un budget di quasi 2,4 milioni di euro. Infine il consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale ha concesso a GCPI un'area di 1.319 metri quadri al Muelle de Cruceros del porto di Puerto del Rosario, nell'isola di Fuerteventura, per realizzarvi un terminal crociere nell'ambito di un progetto della durata di dieci mesi che prevede un investimento di un milione di euro.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato anche l'avvio di una gara per l'installazione di un sistema di cold ironing al Muelle Grande di Las Palmas al fine di erogare l'energia elettrica della rete di terra alle navi da crociera in sosta nel porto. L'importo a base d'asta è di oltre 1,4 milioni di euro.



