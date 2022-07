27 luglio 2022

Konecranes registra una notevole crescita degli ordini

Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono aumentati del +3,7%

Nel secondo trimestre di quest'anno è proseguita la consistente crescita dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese Konecranes, che produce mezzi di sollevamento e movimentazione. Nel periodo le nuove commesse hanno raggiunto un valore di 1,01 miliardi di euro, con un aumento del +24,9% sul periodo aprile-giugno del 2021. Particolarmente sostenuto l'incremento degli ordini di mezzi per il settore portuale che hanno totalizzato 403,5 milioni di euro (+48,3%; +47,3% a tassi di cambio comparabili). Al 30 giugno scorso il valore del portafoglio ordini dell'azienda ammontava a 2,82 miliardi di euro (+43,1%).

Nel secondo trimestre del 2022 i ricavi registrati da Konecranes sono ammontati a 787,1 milioni di euro (+3,7%), di cui 237,3 milioni derivanti dal settore del mezzi portuali (-2,5%). L'utile operativo è stato di 48,2 milioni (+3,4%), con un apporto di 10,7 milioni dal segmento dei mezzi portuali (-31,4%). L'azienda ha chiuso il periodo con un utile netto di 27,3 milioni di euro (-3,9%).





