1 luglio 2024 Le Aziende informano ABB completa l'acquisizione del business di routing meteorologico di DTN per la navigazione

ABB Marine & Ports ha finalizzato l'acquisizione del portafoglio di routing meteorologico di DTN per la navigazione. La transazione è stata completata oggi, in seguito a un precedente annuncio di accordo con il gruppo globale di dati e analisi DTN per acquisire il business della navigazione di DTN Europe BV e DTN Philippines Inc., il 24 gennaio 2024.

Continuando l'investimento di ABB nella digitalizzazione marina per servire le esigenze di efficienza e decarbonizzazione di armatori e operatori navali, l'acquisizione porta con sé servizi di routing avanzati. Il team di ABB Marine & Ports aggiunge anche circa 85 nuovi dipendenti, la maggior parte dei quali basati nei Paesi Bassi e nelle Filippine.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a bordo ai nostri nuovi colleghi in ABB,” ha dichiarato Juha Koskela, Presidente della Divisione, ABB Marine & Ports. “Il nuovo software e i servizi si integrano perfettamente nel nostro portafoglio e rafforzano ulteriormente il nostro impegno nel supportare la digitalizzazione dell'industria marittima. L'acquisizione completa le nostre capacità per servire i nostri clienti attuali e futuri.”

Juha Koskela, Presidente della Divisione, ABB Marine & Ports

Il completamento della transazione stabilisce ABB come uno dei principali fornitori di soluzioni di ottimizzazione delle rotte che aiutano le navi a ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni. Il portafoglio acquisito include una selezione di soluzioni digitali che vengono integrate nel portafoglio ABB Ability™ di soluzioni digitali come Routing Services.

Le nuove aggiunte includono ABB Ability™ SPOS - Ship Performance Optimization System, ABB Ability™ Routeguard - Onshore Routing Service e ABB Ability™ Fleetguard - Vessel and Weather Monitoring. Inoltre, le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per il monitoraggio delle navi e delle condizioni meteorologiche precedentemente sviluppate da DTN fanno parte della transazione.

“Siamo orgogliosi del talento e dell'expertise dei nostri nuovi colleghi e non vediamo l'ora di includerli nella nostra organizzazione. Con questa acquisizione, ABB Marine & Ports diventa una forza trainante ancora più forte nella digitalizzazione marina,” ha commentato Osku Kälkäjä, Capo del Digital Business, ABB Marine & Ports.

Osku Kälkäjä, Capo del Digital Business, ABB Marine & Ports

L'acquisizione crea anche sinergie con il portafoglio digitale esistente di ABB, in particolare con ABB Ability™ OCTOPUS – Marine Advisory System. DTN e ABB collaborano già da oltre 20 anni per sviluppare SPOS Seakeeping, che permette a OCTOPUS di fornire analisi basate su misurazioni delle onde, previsioni meteorologiche, dati di navigazione, caratteristiche della nave, condizioni di carico e misurazioni dei sensori di movimento. La combinazione supporta la pianificazione dei viaggi, tenendo conto delle risposte e delle risonanze individuali delle navi.

