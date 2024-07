La collaborazione tra ABB e Arkitech apporta significativi miglioramenti nell'efficienza HVAC per la MSC Magnifica 1 agosto 2024 Le Aziende informano La collaborazione tra ABB e Arkitech apporta significativi miglioramenti nell'efficienza HVAC per la MSC Magnifica Utilizzando l'analisi in tempo reale, la soluzione chiavi in mano di ABB basata sul sistema ARK-M20 di Arkitech consente di aumentare l'efficienza del chiller fino al 12% a bordo della nave di lusso MSC Magnifica

I guadagni equivalgono a 100 MWh di risparmio energetico mensile, riducendo i costi operativi e migliorando la sostenibilità a bordo della nave di 15 anni. Una collaborazione tra ABB e Arkitech ha portato a significativi miglioramenti nell'efficienza del sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) a bordo della MSC Magnifica. Utilizzando l'intelligenza artificiale e il machine learning per analizzare i dati provenienti da oltre 1.500 sensori sulla nave MSC Cruises, questa tecnologia consente di aumentare l'efficienza del chiller fino al 12%, ottenendo risparmi energetici mensili di 100 MWh sulla nave di 15 anni, mantenendo al contempo prestazioni ottimali dell'unità di trattamento dell'aria.

I sistemi HVAC a bordo di navi da crociera e traghetti sono spesso uno dei maggiori consumatori di energia dopo la propulsione, rendendo l'efficienza energetica una priorità. La soluzione ABB basata su ARK-M20 è progettata per minimizzare i costi e l'impatto ambientale di questo sistema. Funziona ottimizzando continuamente il punto di set della temperatura del sistema HVAC in risposta a condizioni variabili come il meteo, la temperatura dell'acqua di mare, la mobilità, la percentuale di capacità passeggeri riempita, l'ora del giorno e la posizione in porto o in mare.

“Controllare i processi più energivori a bordo - propulsione, operazioni alberghiere e HVAC - è sempre più importante,” ha detto Ivana Melillo, Responsabile dell'Efficienza Energetica, MSC Cruise Management (UK) Limited. “Ridurre il fabbisogno energetico può diminuire il consumo di carburante e le emissioni. Grazie al progetto, ci aspettiamo di risparmiare il 10-12% del consumo energetico HVAC, equivalente a quasi una tonnellata di carburante risparmiata al giorno. I maggiori risparmi in termini di emissioni derivano dal carburante che non utilizziamo.”

“Mentre le organizzazioni marittime cercano di migliorare l'efficienza operativa e ridurre la loro impronta di carbonio, tecnologie innovative come ARK-M20 sono ben posizionate per supportare questa crescente domanda,” ha detto Alessandro De Santis, Manager - Service Area South Europe, ABB Marine & Ports. “La nostra collaborazione con Arkitech e MSC Cruises sottolinea il nostro impegno a fornire risparmi energetici misurabili e miglioramenti operativi attraverso la tecnologia. Il successo del progetto è un ulteriore testimonianza della nostra leadership nell'avanzare l'efficienza e la sostenibilità nell'industria marittima.”

Fornito in una configurazione modulare plug-and-play, il sistema ARK-M20 può essere installato senza problemi durante le normali operazioni della nave per offrire una piattaforma per monitorare la qualità dell'aria della nave. Oltre a fornire un ambiente sicuro e confortevole per passeggeri ed equipaggio, ottimizzare le prestazioni HVAC contribuisce alla conformità con regolamenti come l'Indicatore di Intensità del Carbonio dell'Organizzazione Marittima Internazionale.

“I risultati ottenuti dal nostro sistema ARK-M20 a bordo della MSC Magnifica hanno superato il nostro obiettivo iniziale, equivalendo a un risparmio energetico di 100 MWh al mese e un previsto risparmio annuo di 1.600-2.000 MWh", ha dichiarato Sander Huijer, Amministratore Delegato di Arkitech. “Siamo grati ad ABB per il suo supporto, in un progetto che dimostra i guadagni di efficienza, i risparmi sui costi e la riduzione delle emissioni che possono essere ottenuti senza compromettere le prestazioni o il comfort di ospiti ed equipaggio.”

