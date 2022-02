24 febbraio 2022

Ocean Infinity commissiona a Vard (Fincantieri) altre sei navi a controllo remoto

Saranno lunghe 85 metri e, costruite in Vietnam, verranno consegnate nel 2025

La società cantieristica Vard del gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri costruirà altre sei navi robotizzate per l'americana Ocean Infinity, la cui flotta di navi multipurpose offshore a controllo remoto “Armada” si espanderà così a 23 navi diventando di gran lunga la più grande al mondo. Le sei unità, lunghe 85 metri, saranno costruite presso il cantiere Vard Vung Tau in Vietnam che le consegnerà nel 2025. Saranno navi azionate da terra che potranno utilizzare l'ammoniaca verde come combustibile.

«Armada - ha spiegato il direttore tecnico Surface Technology di Ocean Infinity, Richard Daltry - svolgerà un grande ruolo nel consentire alla comunità marittima mondiale di ridurre le proprie emissioni di carbonio generate dalle attività marittime. Queste nuove navi da 85 metri saranno ottimizzate per attività di ispezione, manutenzione e riparazione e lavori di costruzione leggera per offrire al mercato energetico offshore servizi a controllo remoto e a bassissime emissioni di carbonio».

Le sei nuove navi si uniranno all'attuale flotta Armada che è costruita da nove navi lunghe da 21 a 36 metri più otto navi da 78 metri commissionate alla stessa Vard che sono già in produzione ( del 23 novembre 2020): recentemente nel cantiere navale vietnamita Vard Vung è stata infatti tagliata la prima lamiera della quinta unità.

«Questo nuovo contratto, che conferma la fiducia dell'armatore, già cliente di Vard, nel gruppo Fincantieri - ha commentato l'azienda navalmeccanica italiana - facilita la prossima fase di sviluppo congiunto tra le società, che si basa sulle tecnologie di gestione delle piattaforme di bordo e di automazione di Vard, unite alla capacità di integrazione dei sistemi e all'infrastruttura per le operazioni in remoto di Ocean Infinity».



