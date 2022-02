24 febbraio 2022

Lo scorso anno il porto di Rotterdam ha stabilito il proprio nuovo record di traffico containerizzato

Complessivamente i volumi movimentati sono aumentati del +7,3%

Nel 2021 il porto di Rotterdam ha movimentato complessivamente 468,7 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +7,3% sull'anno precedente ma risulta inferiore sia al record storico di 469,4 milioni di tonnellate segnato nel 2019 sia alle 469,0 milioni di tonnellate movimentate nel 2018. Lo scorso anno le sole merci allo sbarco sono ammontate a 325,2 milioni di tonnellate (+9,8%) e quelle all'imbarco a 143,5 milioni di tonnellate (+2,0%).

Se nel 2021 il porto olandese non ha segnato il nuovo picco massimo del volume globale di carichi movimentati, ha tuttavia registrato il nuovo record storico di traffico containerizzato che è stato di 154,5 milioni di tonnellate (+2,3%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 15,3 milioni di teu (+6,6%). Nel segmento delle altre merci varie il totale è stato di 30,9 milioni di tonnellate (+3,2%), di cui 24,0 milioni di tonnellate di rotabili (+0,2%) e 6,9 milioni di tonnellate di altri carichi (+15,2%). Nel settore delle rinfuse solide sono state movimentate 78,7 milioni di tonnellate (+23,4%), di cui 30,3 milioni di tonnellate di minerale di ferro e rottami (+33,6%), 24,6 milioni di tonnellate di carbone (+41,7%), 8,6 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-16,5%) e 15,3 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+13,05). In crescita anche le rinfuse liquide con un totale di 204,6 milioni di tonnellate (+6,6%), incluse 98,2 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+4,9%), 66,1 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+10,0%), 7,0 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+12,4%) e 33,3 milioni di tonnellate di altri carichi liquidi (+3,8%).

Nel solo quarto trimestre del 2021 il porto olandese ha movimentato complessivamente 118,6 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +3,6% sul corrispondente periodo del 2020, di cui 83,0 milioni di tonnellate di carichi allo sbarco (+9,0%) e 35,6 milioni di tonnellate di carichi all'imbarco (-7,2%). Nel comparto dei container il traffico totale è stato di 76,5 milioni di tonnellate (+0,2%) con una movimentazione di contenitori pari a 7,7 milioni di teu (+4,6%). In calo le altre merci varie con quasi 15,9 milioni di tonnellate (-2,5%), di cui 12,2 milioni di tonnellate di rotabili (-6,9%) e 3,6 milioni di tonnellate di altre merci (+15,6%). Accentuato l'incremento delle rinfuse solide attestatesi a 20,5 milioni di tonnellate (+12,2%), con 7,4 milioni di tonnellate di minerale di ferro e rottami (+12,9%), 7,2 milioni di tonnellate di carbone (+27,8%), 1,6 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-29,2%) e 4,3 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide (+12,9%). Le rinfuse liquide hanno totalizzato 52,5 milioni di tonnellate (+7,1%), di cui 24,0 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+7,0%), 17,7 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+1,5%), 2,0 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+72,9%) e 8,8 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (+9,8%).









