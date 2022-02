28 febbraio 2022

Hyundai Samho Heavy Industries costruirà tre portacontainer da 7.900 teu

A Hyundai Mipo Dockyard un ordine per sei portacontenitori feeder

La Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) del gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH) ha annunciato oggi di aver ottenuto da una società armatrice asiatica una commessa del valore complessivo di 427,1 miliardi di won (356 milioni di dollari) per la costruzione di tre portacontainer da 7.900 teu alimentate a gas naturale liquefatto. Le nuove navi, che verranno costruite dalla Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), saranno consegnate entro la fine del 2024.

Inoltre il gruppo sudcoreano si è aggiudicato un ordine del valore di 270 miliardi di won di una società armatrice centroamericana per la costruzione di sei portacontaimner feeder. Le sei unità verranno costruite da Hyundai Mipo Dockyard che le consegnerà a partire dalla seconda metà del 2023.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail