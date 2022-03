28 febbraio 2022

Nel 2021 i ricavi del gruppo logistico GEODIS sono aumentati del +28%

Incremento del +33% sul 2019

Il gruppo logistico francese GEODIS ha reso noto di aver archiviato l'esercizio finanziario annuale 2021 con ricavi pari a 10,9 miliardi di euro, con un deciso incremento del +28% sul 2020 a tassi di cambio e perimetro di consolidamento costanti, giro d'affari che rappresenta inoltre un aumento del +33% su quello registrato nel 2019. Il margine operativo lordo è ammontato a 948 milioni di euro, il +33% in più rispetto al valore del 2020 e il +38% in più rispetto a quello del 2019.

GEODIS ha specificato che nel 2021 i ricavi generati dalle sole attività di spedizione si sono attestati a 4,9 miliardi di euro, con un rialzo del +66% sul 2019.

Commentando questi risultati Marie-Christine Lombard, amministratore delegato del gruppo, ha evidenziato che «in meno di dieci anni GEODIS, leader in Francia, è diventata il quarto maggior player europeo nel settore della logistica e il settimo nel mondo, con ricavi che sono cresciuti di oltre il 50% e con un margine operativo che nel periodo è aumentato di cinque volte»..



