28 febbraio 2022

FedEx e UPS hanno sospeso i servizi da e per Ucraina e Russia

DB Schenker ferma l'attività con ha l'Ucraina e mantiene attivi i servizi groupage con Bielorussa e Russia

In considerazione dello stato di guerra fra Russia e Ucraina, le società di consegne espresso statunitensi UPS e FedEx, inclusa la sua filiale europea TNT Express, hanno annunciato la sospensione dei servizi da e verso entrambe le nazioni. Anche la tedesca DB Schenker ha reso noto di aver sospeso tutti i servizi da e per l'Ucraina, mentre l'azienda germanica mantiene attivi i servizi groupage con la Bielorussa e la Russia.







