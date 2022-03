28 febbraio 2022

Maersk Line si organizza in vista della possibile sospensione dei servizi marittimi e terrestri da e per la Russia

Possibile fermo sulla base dell'evolversi delle sanzioni

Mentre, in considerazione dell'improvviso stato di guerra determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, gran parte delle principali compagnie di navigazione containerizzate mondiali hanno annunciato la sospensione degli scali delle proprie navi al porto ucraino di Odessa, e alcune anche al porto russo di Novorossisk, oggi la compagnia danese Maersk Line, che per molto tempo è stata leader del mercato ed ora è seconda al mondo per capacità della flotta, ha reso noto che sta predisponendosi alla possibile sospensione delle prenotazioni per le spedizioni marittime e terrestri da e per la Russia, in preparazione all'osservanza delle sanzioni e restrizioni imposte contro la Russia che sono in continua evoluzione. Relativamente alle merci già a bordo delle proprie portacontainer, Maersk ha specificato che la compagnia farà del proprio meglio per consegnarle alla destinazione prevista.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail