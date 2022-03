1 marzo 2022

GNV programma 350 nuove assunzioni

L'obiettivo è di dotarsi di nuovo personale entro la fine di aprile

La compagnia di navigazione GNV del gruppo Mediterranen Shipping Company (MSC) ha annunciato un piano nazionale di assunzioni che prevede l'inserimento a bordo della flotta di 350 nuove risorse entro il prossimo 30 aprile. In particolare, GNV sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale (30-50 persone) esperto nella gestione della struttura hotel di bordo e da 100 a 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri. Inoltre la compagnia cerca 150 risorse tra personale di macchina e personale di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (ro-ro e ro-pax).

Al nuovo personale GNV offrirà percorsi di inserimento “on the job” direttamente a bordo, sviluppato in collaborazione con il centro di formazione del gruppo, ovvero il MSC Training Center di Sorrento, volto a facilitare l'ingresso in azienda, supportare la crescita dei propri dipendenti, conoscere e condividere obiettivi e prospettive della compagnia. Le attività formative comprenderanno anche training, coaching e formazione specifica per ciascuna figura, a bordo e in aula.



