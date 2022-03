1 marzo 2022

Anche CMA CGM sospende le prenotazioni per le spedizioni da e per la Russia

I dipendenti ucraini della compagnia lavorano da casa

Anche la francese CMA CGM, terza compagnia di navigazione containerizzata mondiale per capacità della flotta alle spalle della danese Maersk e dell'elvetica MSC, ha deciso come gli altri due vettori marittimi leader di sospendere le prenotazioni per le spedizioni da e per la Russia. La compagnia transalpina ha specificato che tutti i propri dipendenti in Ucraina sono al sicuro e lavorano da casa.







