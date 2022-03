2 marzo 2022

Sperimentato il corridoio logistico digitale tra i porti di La Spezia e Casablanca

I dati sui carichi di una nave giunta oggi nello scalo marocchino erano stati anticipati prima della sua partenza

Con l'arrivo di oggi al porto di Casablanca della nave Pinara, partita il 21 febbraio dal porto della Spezia, viene sperimentato il corridoio logistico internazionale tra i due scali portuali che è oggetto del progetto europeo FENIX- Grazie alla piattaforma informatica sviluppata nell'ambito del progetto, i dati sui container imbarcati e i relativi documenti di trasporto e doganali erano stati anticipati prima della partenza della nave.

Il progetto pilota ha permesso di sperimentare gli strumenti innovativi relativi al corridoio logistico digitalizzato che permette lo scambio dati tra i sistemi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che amministra il porto spezzino, e il Port Community System del porto di Casablanca, Portnet, grazie anche alla collaborazione con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, grazie all'impiego di tecnologia IoT è stato possibile scambiare alcuni dati relativi al e-seal e il Manifesto in Import già dalla partenza della nave da La Spezia e resi subito visibili agli attori del corridoio logistico internazionale tra Italia e Marocco.

Nel 2021 il porto di Casablanca ha movimentato complessivamente 29,0 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -4,3% sull'anno precedente. Il solo traffico dei container è ammontato ad oltre 10,4 milioni di tonnellate (+2,7%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 1.105.784 teu (+4,7%).





