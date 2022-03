2 marzo 2022

Ignazio Messina & C. dota la flotta di sistemi avanzati di telemedicina

Avviata la dotazione alle navi di un'apparecchiatura che rende possibile l'effettuazione a bordo dello spettro di base degli esami di emergenza

Il gruppo armatoriale genovese Ignazio Messina & C., che già nel 2007 aveva attuato un protocollo di telemedicina, ha compiuto un ulteriore passo avanti in questo campo con l'avvio della dotazione sulle proprie navi “Jolly” della TMV (Telemedecine-Vessel), una valigetta in grado di galleggiare e di non essere infiltrata dall'acqua che è collegata con una sala controllo a terra al fine di poter eseguire esami sanitari di base per i marittimi dell'equipaggio e per affrontare le emergenze sanitarie attraverso uno schema avanzato di telemedicina. La prima nave della flotta ad essere stata dotata dell'attrezzatura sanitaria è la Jolly Cristallo.

L'innovativo “medical device” rende possibile l'effettuazione a bordo dello spettro di base degli esami di emergenza: dal controllo della pressione all'elettrocardiogramma alla spirometria, trasmettendo attraverso file particolarmente leggeri il risultato a una sala controllo a terra e ottenendo in tempo reale diagnosi e terapie di emergenza sino all'eventuale richiesta di trasporto d'urgenza dalla nave in alto mare al più vicino centro ospedaliero di terra. L'apparecchiatura, inoltre, può consentire screening periodici sullo stato di salute dei componenti dell'equipaggio, attuando così una reale e concreta azione di medicina preventiva.

Frutto di una ricerca e di un progetto sviluppato dal CIRM, il Centro Internazionale Radio Medico, questo medical device consente al comandante, a seguito di una breve formazione erogata dal CIRM, di effettuare, anche in navigazione, esami essenziali e ottenere da terra le prescrizioni mediche del caso.



