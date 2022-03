2 marzo 2022

DFDS assicura il posto di lavoro ai dipendenti ucraini arruolati per svolgere il servizio militare

Interrotte tutte le attività con la Russia

Il gruppo armatoriale e logistico danese DFDS ha annunciato che ai propri dipendenti ucraini, sia che lavorino in Ucraina che all'estero, sarà assicurato il loro posto di lavoro anche se vengono arruolati per svolgere il servizio militare. Inoltre, in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il gruppo danese ha reso nota l'interruzione di tutte le attività con la Russia, mentre l'azienda continuerà a trasportare aiuti in Ucraina. Infine DFDS ha reso noto di aver donato un milione di corone danesi (134mila euro) alla Croce Rossa ed ha incoraggiato tutti i dipendenti ad effettuare ulteriori donazioni, specificando che DFDS donerà due corone per ogni corona donata dai dipendenti.



