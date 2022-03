2 marzo 2022

Picco storico dei risultati finanziari annuali e trimestrali di Kuehne+Nagel

Nel 2021 forte incremento dei volumi di spedizioni aeree e lieve aumento di quelle marittime

Se in tutto il mondo moltissime case di spedizione di piccola e media dimensione hanno sofferto e tuttora sono in una situazione difficile o critica a causa dell'impatto negativo degli effetti della pandemia di Covid-19 sulle loro attività, le imprese di spedizione di maggiori dimensioni, o almeno alcune di esse tra cui l'elvetica Kuehne+Nagel, hanno attraversato il periodo con pieno successo ottenendo i migliori risultati della loro storia.

Tutte le principali voci del conto economico per il 2021 dell'azienda svizzera, infatti, mostrano valori record a partire da quelli dei fatturati lordo e netto attestatisi rispettivamente a 36,7 miliardi di franchi svizzeri (36 miliardi di euro) e 32,8 miliardi di franchi, con incrementi del +54,1% e +60,9% sul 2020, e a seguire da quelli dell'EBITDA (3,7 miliardi di franchi, +91,6%), dell'utile operativo (2,9 miliardi di franchi, +175,3%) e dell'utile netto (2,1 miliardi di franchi, +173,1%).

Valori record delle performance finanziarie sono stati registrati anche in tutti i segmenti d'attività del gruppo. Nel settore delle spedizioni marittime, a fronte di un lieve aumento del +1,9% dei volumi movimentati che sono risultati pari a 4,6 milioni di container teu, il fatturato netto è salito del +93,3% a 13,7 miliardi di franchi svizzeri, l'EBITDA è stato di 1,6 miliardi (+246,1%) e l'EBIT di 1,5 miliardi (+261,5%).

Assai più rilevante la crescita dei volumi di spedizioni aeree movimentati lo scorso anno dal gruppo, che sono risultati pari a più di 2,2 milioni di tonnellate (+54,9%). In questo ramo d'attività il fatturato netto è stato 10,8 miliardi di franchi svizzeri (+108,1%), il margine operativo lordo di 1,2 miliardi (+105,0%) e l'utile operativo di quasi 1,2 miliardi (+131,1%).

Nel comparto della logistica via terra il fatturato netto è ammontato a 3,7 miliardi di franchi svizzeri (+14,5%), l'EBITDA a 157 milioni (+31,9%) e l'EBIT a 95 milioni di franchi svizzeri (+51,6%).

Nel 2021, trimestre dopo trimestre, Kuehne+Nagel ha macinato record su record e l'ultimo periodo trimestrale dell'anno ha nuovamente segnato valori finanziari mai raggiunti in precedenza. Il gruppo ha chiuso il periodo ottobre-dicembre dello scorso anno con un fatturato netto di quasi 11,0 miliardi di franchi svizzeri, in crescita del +97,7% sullo stesso periodo del 2020, con un EBITDA di 1,3 miliardi (+151,4%), un EBIT di 1,1 miliardi (+300,4%) e con un utile netto di 813 milioni di franchi svizzeri (+279,9%). Nel quarto trimestre del 2021 le spedizioni marittime ed aeree movimentate sono state pari rispettivamente a quasi 1,2 milioni di teu (+3,7%) e 648mila tonnellate (+65,3%).



