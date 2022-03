3 marzo 2022

Una rinfusiera è affondata nei pressi di Odessa forse per l'urto con una mina

Salvi i sei membri dell'equipaggio della “Helt”

La nave portarinfuse Helt dell'estone Vista è colata a picco al largo del porto di Odessa, incidente che potrebbe essere stato causato da una mina posizionata nell'ambito del conflitto deflagrato il 24 febbraio a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tutti e sei i membri dell'equipaggio della nave sono stati tratti in salvo. La Helt, di 1.473 tonnellate di stazza lorda e di bandiera panamense, è stata costruita nel 1985.







