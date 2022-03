4 marzo 2022

Ok di Bruxelles agli aiuti alla promozione del trasporto intermodale nel Friuli Venezia Giulia

Il programma prevede sovvenzioni sino a 30 milioni di euro

La Commissione Europea ha approvato un programma per la promozione del trasporto intermodale nel Friuli Venezia Giulia, in vigore sino alla fine del 2027, che prevede l'erogazione di fondi sino a 30 milioni di euro concessi sotto forma di sovvenzioni dirette alle aziende di logistica e agli operatori di trasporto multimodale che combinano il trasporto ferroviario e quello fluviale quale alternativa al trasporto su strada. Il programma fa seguito a due analoghi piani di aiuto al trasporto intermodale autorizzati da Bruxelles ed entrambi scaduti nel 2021.







