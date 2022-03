9 marzo 2022

A febbraio i ricavi della Yang Ming sono aumentati del +59,6%

Nel primo bimestre del 2022 la crescita è stata del +66,8%

Lo scorso mese i ricavi della compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Yang Ming Marine Transport Corporation sono ammontati a 33,25 miliardi di dollari di Taiwan (1,2 miliardi di dollari USA), cifra che rappresenta un nuovo record per il mese di febbraio ed un incremento del +59,6% sul febbraio 2021 quando era stato stabilito il precedente record di ricavi per questo mese dell'anno.

Nei primi due mesi del 2021 i ricavi della compagnia asiatica si sono attestati a 68,84 miliardi di dollari taiwanesi, con una crescita del +66,8% sul primo bimestre dello scorso anno.





