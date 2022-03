10 marzo 2022

L'ICS sollecita la creazione di un corridoio marittimo per consentire alle navi di uscire dalle acque territoriali del Mar Nero e del Mar d'Azov

Marittimi di tutte le nazionalità - sottolinea l'associazione - sono intrappolati a bordo di navi ormeggiate nei porti

La carenza di marittimi ucraini, per effetto dell'invasione russa dell'Ucraina, aggraverà i problemi delle supply chain mondiali. Lo ha evidenziato l'International Chamber of Shipping (ICS) in occasione della riunione straordinaria dell'International Maritime Organization (IMO) convocata per oggi e domani per discutere dell'impatto sul trasporto marittimo e sui marittimi della situazione nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, incontro nel corso del quale le imprese marittime, rappresentate dall'ICS, presenteranno un piano in otto punti sulle modalità per assicurare il benessere dei marittimi che includerà richieste agli Stati affinché garantiscano ai marittimi di poter incassare i loro salari e per la creazione di corridoi sicuri per le navi che devono lasciare i porti ucraini.

Ricordando che attualmente ci sono 198.123 marittimi di nazionalità russa, pari al 10,5% della forza lavoro marittima mondiale, di cui 71.652 ufficiali e 126.471 comuni, e 76.442 marittimi di nazionalità ucraina (il 4% del totale), di cui 47.058 ufficiali e 29.383 comuni, il segretario generale dell'ICS, Guy Platten, ha sottolineato che «il conflitto in Ucraina sta avendo un notevole impatto sulla sicurezza dei marittimi e della navigazione nell'area. Com'è accaduto con il Covid - ha spiegato - i marittimi sono esposti a problemi non imputabili a loro. Diverse navi sono state colpite da proiettili, marittimi sono stati uccisi e feriti e marittimi di tutte le nazionalità sono intrappolati a bordo di navi ormeggiate nei porti. È della massima urgenza - ha affermato Platten - che la loro evacuazione da queste aree a rischio sia assicurata da quegli Stati che ne hanno il potere. L'impatto sui marittimi incolpevoli e sulle loro famiglie non può essere sottovalutato. L'ICS - ha aggiunto Platten - sostiene pienamente la creazione di un corridoio marittimo per consentire l'evacuazione in sicurezza delle navi che attualmente non sono in grado di lasciare le acque territoriali del Mar Nero e del Mar d'Azov. Devono poter lasciare l'area del conflitto ed evitare ulteriori incidenti umanitari».



