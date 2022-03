11 marzo 2022

APM Terminals decide di uscire dal mercato russo

Annunciata l'intenzione di cedere la partecipazione in Global Ports

APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, ha comunicato l'intenzione di cedere la propria partecipazione nella russa Global Ports Investments, società che è la principale impresa terminalista della Russia nel settore dei container operado sette terminal portuali per la movimentazione di contenitori e altre merci varie.

Oltre che da APM Terminals che detiene una quota del 30,75% del capitale di Global Ports Investments, la società terminalista russa è partecipata dalle connazionali Delo Group, che possiede anch'essa il 30,75% del capitale, e Ilibrino Establishment, con una quota del 9%, dalla cipriota Polozio Enterprises, anch'essa con il 9% del capitale, mentre il restante il restante 20,5% è costituito da capitale flottante.

L'olandese APM Terminals ha acquisito il 30,75% di Global Ports Investments alla fine del 2012 ( del 10 settembre 2012).



