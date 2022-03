14 marzo 2022

Calo del traffico dei container nei porti spagnoli di Algeciras e Valencia a gennaio

In crescita il dato complessivo delle merci

A gennaio 2022 i volumi di traffico delle merci movimentati dai porti spagnoli di Algeciras e Valencia sono cresciuti rispettivamente +8,0% e +3,2% anno su anno essendo ammontati a 9,0 milioni e 6,3 milioni di tonnellate. Nello scalo portuale andaluso il solo traffico containerizzato è stato di 4,7 milioni di tonnellate (-8,2%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 395mila teu (-2,3%). In deciso aumento nel porto di Algeciras, invece, sia le merci convenzionali che hanno totalizzato 1,3 milioni di tonnellate (+42,5%) sia le rinfuse, con i carichi liquidi che si sono attestati a 2,3 milioni di tonnellate (+18,7%) e quelli solidi a 207mila tonnellate (+321,3%).

Anche nel porto di Valencia il traffico dei container ha segnato una diminuzione essendo stato pari ad oltre 5,1 milioni di tonnellate (-2,6%) realizzate con una movimentazione di contenitori di 461mila teu (0%). Le merci convenzionali sono aumentate del +12,4% a 813mila tonnellate, mentre le rinfuse liquide sono calate del -14,4% a 101mila tonnellate e quelle solide hanno registrato una flessione del -22,7% scendendo a 100mila tonnellate.



