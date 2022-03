14 marzo 2022

Dopo undici anni HMM pagherà un dividendo ai suoi azionisti

Annunciato il nuovo CEO Kyung-Bae Kim. Sospesi due servizi con i porti russi di Vostochny e Vladivostok

Per la prima volta dopo undici anni la compagnia di navigazione sudcoreana HMM pagherà un dividendo ai suoi azionisti relativamente all'esercizio finanziario annuale 2021 che si è chiuso con un utile netto record di 5.326,2 miliardi di won ( del 14 febbraio 2022). L'erogazione dell'utile, che il consiglio di amministrazione della società ha stabilito ammontare a 600 won (0,498 dollari) per azione, avverrà a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti che si terrà il prossimo 29 marzo.

L'assemblea degli azionisti sarà chiamata anche a ratificare la nomina di Kyung-Bae Kim a nuovo amministratore delegato della HMM proposta oggi dal consiglio di amministrazione. Kim è stato amministratore delegato della società logistica sudcoreana Hyundai Glovis del gruppo automobilistico Hyundai.

Intanto la compagnia asiatica ha annunciato la sospensione temporanea di due servizi marittimi containerizzati a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, linee che collegano il porto sudcoreano di Busan con i porti orientali russi di Vostochny e Vladivostok.



