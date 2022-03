14 marzo 2022

T&E, uno shipping a zero emissioni si ottiene solo con norme che incentivino infrastrutture verdi e combustibili sostenibili

L'organizzazione evidenzia che la proposta FuelEu Maritime rischia di stimolare una domanda di gas ancora maggiore

Un settore del trasporto marittimo a zero emissioni di carbonio sarà possibile se, e solo se, verranno introdotte norme che incentivino gli investimenti in infrastrutture verdi e rendano competitivi i combustibili sostenibili, mentre per poter avere un trasporto aereo decarbonizzato un fattore importante è la riduzione della domanda. Queste sono le principali conclusioni tratte dall'evento on-line dal titolo “Acting now for the zero-emissions planes and ships of tomorrow” organizzato da Transport & Environment (T&E) che ha riunito esponenti dei due settori e politici in una discussione sulla decarbonizzazione dello shipping e dell'aviazione.

Relativamente al trasporto marittimo, nel corso dell'incontro è stato rilevato che l'attuale proposta “FuelEU Maritime” dell'Unione Europea per questo settore non offre una prevedibilità sufficiente circa l'immissione sul mercato di combustibili ecologici. Inoltre è stato osservato che, dato che le spese operative (Opex) per uno shipping a zero emissioni superano di gran lunga le spese in conto capitale (Capex), le compagnie di navigazione non hanno bisogno solo del sostegno politico per l'adozione di nuove tecnologie, ma anche per sostenere i costi del combustibile.

Commentando gli esiti dell'incontro, T&E ha evidenziato che la proposta FuelEu Maritime, anziché sostenere l'introduzione dei nuovi combustibili ecologici, rischia di stimolare una domanda di gas ancora maggiore e - ha sottolineato l'organizzazione non governativa - se questa era una cattiva politica anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina, ora è ancora più disastrosa. «Ecco perché - ha specificato T&E - investire in infrastrutture per il gas naturale liquefatto non rappresenta in alcun modo una soluzione pulita a lungo termine».

Secondo Transport & Environment, «oltre a politiche volte a promuovere i combustibili ecologici, dovrebbe essere posta maggior enfasi sulla riduzione del consumo di combustibile, che potrebbe essere ottenuta obbligando a realizzare banchine portuali a emissioni zero e supportando le tecnologie di navigazione con l'ausilio di vele. Infine, cosa non meno importante, per le decisioni sugli investimenti in navi a zero emissioni è essenziale la disponibilità di infrastrutture di approvvigionamento e rifornimento nei porti. E per assicurare tutto ciò, l'azione legislativa è fondamentale».

Circa il trasporto aereo, se la riduzione della domanda è ritenuta un fattore chiave, T&E ha evidenziato che tecnologie a zero emissioni per il settore sono già in fase di sviluppo e implementazione, con una loro penetrazione nel mercato che avverrà prima di quanto previsto inizialmente. Tra queste ci sono velivoli alimentati da batterie elettriche, la propulsione ad idrogeno e i carburanti sostenibili.



