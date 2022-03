Danaos Corporation ordina due nuove portacontainer da 7.100 teu

Saranno costruite dal cantiere navale cinese Dalian Shipbuilding

La greca Danaos Corporation, che ha sede legale a Limassol, ha ordinato al cantiere navale cinese Dalian Shipbuilding Industry Co. la costruzione di due portacontainer da 7.100 teu che, secondo le previsioni, verranno prese in consegna nel secondo e nel terzo trimestre del 2024. Il sistema di propulsione delle due navi potrà essere alimentato a metanolo.

Attualmente la flotta della Danaos è costituita da 71 navi portacontenitori per una capacità di carico complessiva pari a 437mila teu.