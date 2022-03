15 marzo 2022

La Casa Bianca lancia l'iniziativa FLOW per alleviare la congestione della supply chain

Prevede la condivisione delle informazioni chiave sul trasporto merci tra le diverse parti della catena logistica

Oggi la Casa Bianca ha annunciato l'avvio dell'iniziativa Freight Logistics Optimization Works (FLOW) che ha lo scopo di incrementare la fluidità della supply chain attraverso la condivisione delle informazioni chiave sul trasporto merci tra le diverse parti che compongono la catena di approvvigionamento. Inizialmente il tavolo di lavoro includerà 18 partecipanti: le autorità portuali di Long Beach e Los Angeles e la Georgia Ports Authority; le compagnie di navigazione CMA CGM e MSC, i terminalisti Fenix Marine Terminal e Global Container Terminals; le imprese Albertsons, Gemini Shippers, Land O' Lakes, Target, True Value; per il settore dell'autotrasporto CH Robinson, DCLI, FlexiVan e per quello della logistica FedEx, Prologis e UPS.

I 18 partecipanti lavoreranno assieme all'amministrazione governativa statunitense, sotto la guida del Dipartimento dei Trasporti, per lo sviluppo di un sistema di scambio di informazioni proof-of-concept al fine di alleviare la congestione della supply chain, con l'obiettivo ultimo di ridurre le spese per i consumatori americani. Entro un mese dal lancio dell'iniziativa, il Dipartimento dei Trasporti inaugurerà una pagina web tramite cui valutare l'interesse di ulteriori partecipanti per un potenziale sviluppo a lungo termine di FLOW.



