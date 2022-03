16 marzo 2022

Le aziende tedesche di autotrasporto e logistica chiedono un aiuto immediato per affrontare il rialzo del prezzo dei carburanti

BGL, attualmente il settore sta lottando per sopravvivere e si trova ad affrontare sfide di una portata senza precedenti

Anche in Germania gli autotrasportatori chiedono un aiuto immediato al governo per poter far fronte al repentino e rilevante aumento del costo del carburante. L'associazione Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) ha sottolineato che «attualmente il settore dei trasporti e della logistica sta lottando per sopravvivere e si trova ad affrontare sfide di una portata senza precedenti. Dopo che per molti mesi numerose componenti dei costi nel settore dei trasporti sono aumentate in modo significativo, la BGL - ha reso noto l'associazione - chiede contromisure rapide ed efficaci da parte dei politici in considerazione dell'aumento del prezzo del carburante in corso, con i suoi effetti devastanti sull'industria tedesca dei trasporti».

In particolare, la BGL chiede l'immediata istituzione di un tavolo di crisi per le medie imprese presieduto dal Ministero Federale dell'Economia, una significativa riduzione temporanea dei prezzi del gasolio, del gas naturale liquefatto e del gas naturale compresso, l'aggiornamento settimanale anziché mensile degli indici dei prezzi da parte dell'Ufficio Federale di Statistica al fine di non ritardare l'entrata in vigore delle misure per contrastare l'aumento dei prezzi, la riduzione dei termini di pagamento dei clienti delle imprese di autotrasporto e di logistica al fine di assicurare più rapidamente liquidità a queste imprese che sono a rischio insolvenza, la sospensione - così come accaduto per la crisi del coronavirus - dell'obbligo di dichiarazione di insolvenza e l'istituzione di un programma di salvataggio per quelle aziende che hanno convertito in misura consistente il proprio parco veicoli introducendo veicoli alimentati a gas.



