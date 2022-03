17 marzo 2022

Nel 2021 i terminal di Hutchison Ports e HPH Trust hanno movimentato 88 milioni di container (+5%)

L'attività ha generato una crescita del +29% dei ricavi

Nel 2021 i terminal portuali che fanno capo al gruppo CK Hutchison Holdings di Hong Kong hanno movimentato un traffico dei container pari a 88,0 milioni di teu, con un incremento del +5% sull'anno precedente e un rialzo del +2% sull'anno pre-pandemia del 2019. CK Hutchison opera in questo settore attraverso la propria partecipazione dell'80% in Hutchison Ports e quella del 30,07% in HPH Trust. Lo scorso anno i terminal nei porti cinesi che fanno parte del network di quest'ultima società hanno movimentato 24,5 milioni di teu (+3% sul 2020), a cui si aggiungono 13,9 milioni di teu (+3%) movimentati dagli altri terminal cinesi che fanno parte del network di Hutchison Ports che opera anche terminal in Europa oltre che in altre regioni mondiali tra cui principalmente in Asia e Australia. Nel 2021 i terminal europei hanno movimentato 16,9 milioni di teu (+11%) e quelli nelle altre regioni mondiali 32,7 milioni di teu (+4%).

Lo scorso anno le attività portuali che fanno capo a CK Hutchison hanno generato ricavi pari a 42,28 miliardi di dollari di Hong Kong (5,4 miliardi di dollari USA), con un aumento del +29% sul 2020. L'EBITDA è ammontato a 15,16 miliardi di dollari di Hong Kong (+39%) e l'EBIT a 10,74 miliardi (+60%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail