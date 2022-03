18 marzo 2022

ONE Italia è entrata a far parte dell'associazione degli agenti marittimi genovesi

A Genova l'azienda dà lavoro a 100 persone

ONE Italia, la filiale italiana della Ocean Network Express (ONE), la compagnia di navigazione containerizzata nata a metà 2017 dalla fusione delle attività di trasporto contenitori delle giapponesi MOL, NYK e “K” Line ( del 31 ottobre 2016), è entrata nell'associazione degli agenti marittimi di Genova. Il consiglio di Assagenti ha accolto all'unanimità la domanda di adesione di ONE Italia, che è presente su Genova con un ufficio commerciale ed operativo che conta oltre 100 dipendenti.







