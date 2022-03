21 marzo 2022

Abu Dhabi Ports gestirà un terminal multipurpose nel porto egiziano di Sokhna

Accordo anche per promuovere le esportazioni di zucchero attraverso il porto di Damietta

Ieri, nell'ambito della conferenza “International Maritime Trasport and Logistics” (Marlog 11) che si concluderà domani ad Alessandria d'Egitto, il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel el Wazirha, ha sottoscritto due memorandum of understanding con il gruppo portuale emiratense Abu Dhabi Ports (AD Ports), il primo riguardante la gestione di un terminal multipurpose nel porto egiziano di Sokhna, che è situato all'imbocco meridionale del canale di Suez e il secondo per la realizzazione di un porto fluviale nel governatorato egiziano di Minya al fine di attivare un flusso di esportazioni di zucchero attraverso il porto di Damietta.



