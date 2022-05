18 maggio 2022

Nei primi tre mesi di quest'anno il traffico nel porto di Amburgo è diminuito del -2,8%

I container sono stati pari a 2,2 milioni di teu (+1,8%)

Nel primo trimestre di quest'anno il porto di Amburgo ha movimentato un traffico di 31,2 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -2,8% sul corrispondente periodo del 2021. Nel solo segmento delle merci varie sono state movimentate 22,5 milioni di tonnellate (+0,6%), con un traffico delle merci convenzionali che è ammontato a 0,4 milioni di tonnellate (+47,7%) e con un traffico dei container che è stato pari a 2,2 milioni di teu (+1,8%). Nel settore delle rinfuse solide il totale è stato di 8,7 milioni di tonnellate (-10,6%) e in quello delle rinfuse liquide 2,3 milioni di tonnellate (-11,7%).

Relativamente al traffico containerizzato, l'amministratore delegato della Hamburg Marketing, Axel Mattern, ha spiegato che «dopo un inizio assai buono a gennaio, nel corso del mese di febbraio l'inizio della guerra in Ucraina ha condotto ad un ampliamento delle sanzioni dell'UE ai commerci con la Russia. Nel porto di Amburgo - ha specificato - abbiamo subito notato una flessione del traffico dei container con i porti russi. Ciò è stato causato soprattutto dalle reazioni di molte compagnie di navigazione che hanno cancellato gli scali ai porti russi. Le importazioni di carbone dai porti russi assieme ad altri carichi alla rinfusa come i prodotti petroliferi - ha precisato Mattern - sono proseguiti senza aver registrato impatti». Nel primo trimestre del 2022 il solo traffico contanerizzato del porto di Amburgo con la Russia è diminuito del -29,3%.





