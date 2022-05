18 maggio 2022

Seaspan Corporation ordina quattro nuove portacontainer da 7.700 teu

Saranno prese in consegna nella seconda metà del 2024

Seaspan Corporation ha reso noto oggi di aver ordinato ad un cantiere navale la costruzione di quattro portacontainer da 7.700 teu alimentate a gas naturale liquefatto. Le navi saranno prese in consegna nel terzo e quarto trimestre del 2024 per essere prese a noleggio a lungo termine da un primario vettore marittimo mondiale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com