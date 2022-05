19 maggio 2022

Young Tae Kim confermato nell'incarico di segretario generale dell'ITF

Il secondo mandato quinquennale inizierà il prossimo 21 agosto

I ministri dei Trasporti presso l'International Transport Forum (ITF), l'organizzazione intergovernativa dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), hanno nominato nuovamente il sudcoreano Young Tae Kim quale segretario generale dell'ITF per un secondo mandato della durata di cinque anni, carica per la quale è stato nominato la prima volta a maggio 2017 e che ricopre dall'agosto dello stesso anno. Il secondo mandato avrà inizio il prossimo 21 agosto.

Commentando il rinnovo dell'incarico, Young Tae ha affermato di ritenere che «il voto di oggi significhi tre cose. Primo, che i Paesi membri ritengono che l'ITF si sia dimostrato capace di far fronte alle crisi. Secondo, che i Paesi membri siano soddisfatti della direzione complessiva in cui l'ITF si è sviluppato durante il mio primo mandato. Terzo, ritengo inoltre che la mia rielezione rappresenti un segnale di fiducia nel piano di sviluppo strategico dell'ITF e nell'ambizioso programma per il mio mandato che oggi ho presentato al Consiglio dei ministri dei Trasporti».



