24 maggio 2022

Nel 2021 le spedizioni movimentate dai servizi di trasporto combinato in Europa sono aumentate del +8,1%

Invariata la distanza media percorsa su rotaia (895 chilometri)

Nel 2021 il numero di spedizioni movimentate dai servizi di trasporto combinato in Europa è cresciuto del +8,1% essendo state effettuate 5,1 milioni di consegne rispetto a 4,7 milioni nell'anno precedente. Inoltre lo scorso anno la produttività del trasporto combinato europeo è aumentata del +10,9% essendo stata pari a 100,2 miliardi di tonnellate-chilometri rispetto a 90,3 miliardi di t/km nel 2020. Lo ha reso noto l'International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR) specificando che nel 2021 il settore del trasporto combinato strada-ferrovia ha consolidato la propria posizione nell'ambito del trasporto merci su rotaia, con una quota di treni intermodali che ha superato il 50% del totale del trasporto ferroviario europeo delle merci.

Inoltre l'UIRR ha reso noto che nel 2021 la distanza media percorsa su rotaia dai servizi di trasporto combinato in Europa è rimasta invariata rispetto all'anno precedente essendo stata di 895 chilometri, mentre il peso delle merci trasportate da questi servizi ha registrato un incremento del +9,8% essendo ammontato a 111,9 miliardi di tonnellate. In termini di contenitori da 20 piedi, i volumi di carichi trasportati lo scorso anno da questi servizi è stato pari a 10,2 milioni di teu (+8,1%).





