25 maggio 2022

Accordo Confitarma-TIM per l'adozione di soluzioni tecnologiche digitali rivolte allo shipping

Collaborazione su tematiche relative allo sviluppo e implementazione delle tecnologie Iot, Cloud e 5G e di soluzioni cyber e crypto

La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha siglato un accordo di collaborazione con la società di telecomunicazioni TIM con lo scopo di favorire l'adozione di soluzioni tecnologiche digitali rivolte al trasporto marittimo. L'intesa ha l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione su tematiche relative allo sviluppo e implementazione delle tecnologie Iot, Cloud e 5G e di soluzioni cyber e crypto applicate al settore del trasporto marittimo. La finalità dell'accordo - ha specificato Confitarma - è quella di rispondere alle sfide del PNRR mediante un percorso di sinergia tra la transizione ecologica e quella digitale, rivolgendo particolare attenzione alle nuove frontiere del cloud e della sicurezza.

In particolare, la collaborazione tra le parti potrà includere le seguenti aree: servizi di connettività globale, IoT a bordo per la gestione dello smart vessel, applicazioni e servizi digitali a bordo nave, servizi cyber, crypto, progetti R&D dedicati alla sicurezza delle comunicazioni. Gli associati di Confitarma potranno inoltre beneficiare di percorsi formativi predisposti da TIM con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze digitali.

«La collaborazione con TIM - ha spiegato il direttore generale della confederazione armatoriale, Luca Sisto - rappresenta per Confitarma un importante valore aggiunto nell'affrontare la sfida della transizione digitale del trasporto marittimo. La possibilità di divulgare alle nostre associate le soluzioni innovative proposte da TIM sarà certamente un prezioso supporto anche nell'elaborazione di un'efficace strategia di cyber security, strumento essenziale per garantire elevate performance digitali dello shipping».



