27 maggio 2022

Ad aprile il porto di Algeciras ha movimentato 385mila container (-5,2%)

Nei primi quattro mesi di quest'anno sono stati più di 1,5 milioni (-0,3%)

Dopo il lieve incremento registrato negli scorsi mesi di febbraio e marzo che avevano interrotto un trend negativo in atto nei precedenti nove mesi, ad aprile 2022 il traffico dei container movimentato dal porto di Algeciras è nuovamente diminuito essendo stato pari a 385mila teu, con una flessione del -5,2% sull'aprile dello scorso anno. Più accentuato è risultato il calo del peso del traffico containerizzato che lo scorso mese è ammontato a 4,6 milioni di tonnellate (-9,9%). Il traffico complessivo delle merci movimentate dallo scalo portuale spagnolo è stato di 8,9 milioni di tonnellate, con una riduzione del -2,1% sull'aprile 2021, di cui 1,4 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+21,2%), 2,3 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-5,7%) e 51mila tonnellate di rinfuse secche (-4,9%).

Nel primo quadrimestre di quest'anno il traffico dei container è stato pari ad oltre 1,5 milioni di teu, con una contrazione del -0,3% sullo stesso periodo del 2021 che è più rilevante se riferita al peso del volume di traffico che è stato di 18,2 milioni di tonnellate (-7,0%). Il dato totale del traffico movimentato nei primi quattro mesi del 2022 ad Algeciras è stato di 35,8 milioni di tonnellate (+5,0%), incluse 5,4 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+31,0%), 9,2 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+6,7%) e 601mila tonnellate di rinfuse solide (+166,6%).



