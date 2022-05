27 maggio 2022

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il progetto della nuova diga foranea di Genova

Giovannini: gli sforzi fatti nei mesi scorsi per far partire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno dando i frutti sperati

Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato oggi il progetto della nuova diga foranea di Genova, via libera che consentirà all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di avviare le procedure di gara per l'aggiudicazione dell'opera. Rendendo nota la delibera del Comitato Speciale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha ricordato che la nuova diga foranea di Genova fa parte delle dieci opere prioritarie del governo per il cui progetto è prevista una procedura accelerata di approvazione prevista dalla nuova normativa di semplificazione (decreto-legge 77/21) e ha evidenziato che i tempi previsti sono stati pienamente rispettati e in nove mesi sono stati acquisiti tutti i pareri, compresi la VIA e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e si è conclusa la Conferenza di servizi, mentre in passato queste fasi richiedevano fino a quattro anni in media.

«Questa - ha sottolineato il ministro Enrico Giovannini - è la chiara dimostrazione che gli sforzi fatti nei mesi scorsi per far partire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno dando i frutti sperati e che all'assegnazione di ingenti risorse finanziarie a progetti in grado di rendere più competitivo e sostenibile il nostro Paese stanno seguendo le fasi di approvazione e aggiudicazione delle opere».

Entro il primo giugno verranno inviate le lettere di invito per l'aggiudicazione delle restanti fasi di progettazione e realizzazione dell'opera per un importo di 950 milioni di euro. Per la realizzazione dell'intera opera l'Autorità di Sistema Portuale prevede un importo di 1,3 miliardi di euro.



