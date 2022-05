30 maggio 2022

I contenuti del nostro giornale sui social più frequentati

Gli articoli di “inforMARE” su Facebook, Twitter e Linkedin

Da oggi rende disponibili sulle proprie pagine i link per raggiungere e condividere i contenuti del nostro giornale pubblicati sui social più frequentati dagli utenti di Internet: Facebook, Twitter e Linkedin. Su queste piattaforme il nostro quotidiano inserisce gli articoli di , con gli aggiornamenti in tempo reale che contraddistinguono da 26 anni la storia del nostro giornale.

Sulla piattaforma di Meta, è raggiungibile all'indirizzo https://www.facebook.com/informare.it. L'accesso ai contenuti del giornale archiviati e aggiornati su Twitter è al link: https://twitter.com/inforMARE_it. La pagina aziendale di sulla rete di Linkedin è all'indirizzo https://www.linkedin.com/company/informare-it.







