30 maggio 2022

Raffaella Del Prete nominata direttore generale delle attività crocieristiche di GPH nei porti italiani

Proviene dalla San Cataldo Container Terminal

La turca Global Ports Holding (GPH) ha nominato Raffaella Del Prete proprio direttore generale per le attività crocieristiche che il gruppo opera nei porti italiani di Cagliari, Catania, Crotone e Taranto. Del Prete riporterà direttamente al direttore operativo di GPH, Stephen Xuereb, che ha ringraziato Antonio Di Monte che sinora ha ricoperto il ruolo di direttore generale delle attività portuali in Italia.

Del Prete ha lasciato da poco la carica di general manager della San Cataldo Container Terminal (SCCT), la società del gruppo turco Yilport Holding Inc. che ha in concessione il container terminal del porto di Taranto, ed in precedenza ha lavorato per APM Terminals, Maersk Line e MSC Crociere.



