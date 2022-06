1 giugno 2022

Ok a contributi per oltre 3,7 milioni di euro alla compagnia portuale genovese CULMV

Delibera del Comitato di gestione dell'AdSP della Liguria Occidentale

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato contributi a favore della CULMV “Paride Batini”, riconoscendo alla compagnia portuale genovese un importo pari a 353mila quale contributo a valere sulle attività formative per il personale svolte nel quarto trimestre del 2021 nonché 1,67 milioni di euro quale saldo del contributo relativo alle minori giornate registrate nel corso del 2021 rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza Covid-19. Alla compagnia portuale è stata riconosciuta anche una somma complessiva di 1,74 milioni di euro per il reimpiego in altre mansioni del personale non idoneo allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nel periodo compreso tra aprile e dicembre del 2021.

Nel corso della riunione, il Comitato di gestione ha espresso tra l'altro parere favorevole al rilascio a Porto Antico di Genova Spa, società pubblica partecipata dal Comune di Genova (54%) e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (3,6%), di un'unica concessione della durata di 25 anni (fino al 2047) su aree e specchi acquei nell'area di Levante del distretto industriale delle riparazioni navali già oggetto di titoli concessori pluriennali e per licenza.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail