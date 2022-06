6 giugno 2022

La flotta di MSC Crociere è tornata alla piena operatività

Ieri la “MSC Musica” è partita dal porto di Monfalcone

Con la partenza di ieri dal porto di Monfalcone della MSC Musica è stato completato il rientro alla piena attività dell'intera flotta di 19 navi da crociera della MSC Crociere, operatività che era stata prima fermata e poi progressivamente riattivata con l'attenuarsi della pandemia globale di Covid-19. Evidenziando che la crisi sanitaria ha comportato una notevole sfida per il settore crocieristico, il managing director della compagnia, Leonardo Massa, ha ricordato che MSC Crociere «è stata la prima grande compagnia a ripartire con le crociere internazionali nell'estate del 2020 grazie ad un protocollo di sicurezza pensato ad hoc per la ripartenza». Dopo la chiusura volontaria dell'industria crocieristica mondiale nel marzo 2020 causata dalla situazione pandemica, infatti, MSC Grandiosa è stata la prima nave fra quelle delle principali società crocieristiche a tornare in mare nell'agosto dello stesso anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail