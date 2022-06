8 giugno 2022

Ordine alla sudcoreana KSOE per la costruzione di sei portacontainer da 8.000 teu

Il valore della commessa è di circa 739 milioni di dollari

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ha reso noto oggi di essersi aggiudicato un ordine del valore complessivo di 923,3 miliardi di won (739 milioni di dollari) per la costruzione di sei portacontainer da 8.000 teu. La commessa proviene da un armatore europeo. Le nuove navi saranno consegnate entro il novembre 2025.

Dall'inizio di quest'anno il gruppo asiatico ha incamerato nuovi ordini del valore complessivo di 12,9 miliardi di dollari per la costruzione di 105 navi, commesse che rappresentano il 74% dell'obiettivo dell'attività commerciale di KSOE per l'intero 2022.



