8 giugno 2022

Il 22 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica di Assoporti

Il tema è “I porti non si fermano”

Il prossimo 22 giugno a Roma si terrà assemblea pubblica dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) dal titolo “I porti non si fermano”, appuntamento che, dopo due anni di assenza forzata, ritornerà in presenza per affrontare i cambiamenti mondiali in atto. «Il mondo - ha osservato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, anticipando i temi dell'incontro - sta cambiando intorno a noi e dopo questi anni pieni di eventi imprevisti come la pandemia e adesso la guerra, i porti non si sono mai fermati. Crediamo sia il momento giusto per sottolineare il ruolo della portualità italiana, ma anche di avviare un lavoro di sintesi che ci consenta di fare in modo che i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e non solo, portino ad una modernizzazione del sistema. In generale, l'attenzione posta al nostro comparto è tanta, e vogliamo che si senta forte la risposta responsabile del sistema delle Autorità di Sistema Portuale. Per questo motivo, abbiamo organizzato la nostra assemblea che, oltre alla mia relazione, avrà anche dei panel di approfondimento tecnico con dei massimi esperti».

L'evento si terrà nello Spazio Vittoria, in via Vittoria Colonna n.11, nei pressi di Piazza Cavour.



Programma

ore 9.15 accredito partecipanti registrati 9.45 avvio lavori

proiezione video “I porti non si fermano” (IT - EN) 9.55 relazione del presidente Rodolfo Giampieri 10.15 apertura seconda parte (video AdSP sui progetti avviati) 10.30 apertura panel tematici

Panel n. 1: “Sostenibilità ambientale, economica e sociale. Una sfida possibile”

Moderatrice: Donatella Bianchi (Linea Blu)

Intervengono: Linda Laura Sabbadini (Direttrice ISTAT); Maurice Jansen (Business strategist: esperto Economia sostenibile ERASMUS University Rotterdam);Sonia Sandei - Head of Electrification ENEL SpA ; Giulio Lo Iacono (Resp Operativo ASVIS)

Panel n. 2: “Instabilità geopolitica, quale futuro per i porti”

Moderatore: Gianluca Semprini (Rainews)

Intervengono: Ferdinando Nelli Feroci (Presidente Istituto Affari Internazionali); Massimo Deandreis (Direttore Generale SRM); Annaleena Mäkilä (Presidente ESPO);Fabrizio Maronta (Resp. Relazioni Internazionali LIMES). 13.30 chiusura dei lavori a/c

Sig. Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prof. Enrico Giovannini



